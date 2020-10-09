Hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek çocuğa 'cinsel istismar' iddiası; anne ile erkek arkadaşı gözaltında (2)

ABD'de bir generalde daha Kovid-19 çıktı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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TUTUKLANDILAR

Çorum'da, kalp rahatsızlığı gerekçesiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı olayla ilgili gözaltına alınan anne Z.B.Y. ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç., 'Nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-10-09 00:37:30



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