Hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek çocuğa 'cinsel istismar' iddiası; anne ile erkek arkadaşı gözaltında (2)

TUTUKLANDILAR
Çorum'da, kalp rahatsızlığı gerekçesiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı olayla ilgili gözaltına alınan anne Z.B.Y. ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç., 'Nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-10-09 00:37:30
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