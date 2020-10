ÇESOB Başkanı Gür’den hastane market ihalesinin A101’e verilmesine tepki ÇESOB Başkanı Recep Gür: "Zincir markerler artık mahalle ve sokağı da aşarak kamu kurum ve kuruluşlarına da girmeye başladı"

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde faaliyet gösterecek olan marketin ulusal market zincirlerinden A101 tarafından işletilecek olmasına tepki gösterdi.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde hastane kantini için ihale yapılmış ve ihaleyi 285 bin TL bedelle A101 kazanmıştı. Bu duruma tepki gösteren ÇESOB Başkanı Recep Gür, her mahalleyi ve her sokağı örümcek ağı gibi saran zincir marketlerin pandemi dolayısıyla ayakta kalma mücadelesi veren küçük esnafı bitirme noktasına getirdiğini ifade etti. Zincir markerlerin artık mahalle ve sokağı da aşarak kamu kurum ve kuruluşlarına girmeye başladığını dile getiren Gür, kamu kurum ve kuruluş yetkililerinden yapacakları ihalelerde Çorum esnafına öncelik tanınmasını istedi. Hastane kantininde fiyatlardan şikayetçi olan vatandaşlara hak verdiğini söyleyen Gür, yüksek kira bedellerinin fiyatların artmasına sebep olduğunu ancak kira bedellerinin makul seviyeye çekilmesi halinde bu gibi durumların yaşanmayacağını kaydetti.

Zincir marketlerde bir evin ihtiyacı olan A’dan Z’ye her ürünün satılmasının sadece bakkal esnafını etkilemediğini vurgulayan Gür, pazarcısından hırdavatçısına, tuhafiyecisinden manavına tüm esnafın etkilendiğini ve bu konuyla ilgili devlet tarafından düzenleme getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Özkan Şanal da, konuya ilişkin Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) nezdinde girişimlerinin sürdüğünü ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in de mücadelesinde her zaman yanında olacaklarını kaydetti.

