5 gündür aranıyordu, 200 metrelik uçurumda ölü bulundu

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Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, 5 gündür kayıp olan 2 çocuk babası Satılmış Yuvarlak (51), otomobiliyle düştüğü 200 metrelik uçurumda ölü bulundu.

Osmancık ilçesinde, salı günü ayrıldığı evine geri gelmeyen Satılmış Yuvarlak'tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Arama çalışması başlatan ekipler, Yuvarlak´ın Kargı ilçesi yakınlarında 35 VEH 29 plakalı aracı ile uçurumdan yuvarlandığını tespit etti. Yuvarlak´ın otomobilinin 50 metre uzaklıkta ulaşılan cansız bedeni, Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Mustafa ULUSOY

2020-10-10 18:15:46



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