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Çorum’da “Glutensiz Mutfak Uygulamaları” projesi hayata geçti Proje kapsamında 30 kursiyere glutensiz yiyecek yapımı için alanında uzman şef ve şef yardımcıları tarafından eğitimler verilecek

İHA

Çorum’da “Glutensiz Mutfak Uygulamaları” projesi hayata geçti Proje kapsamında 30 kursiyere glutensiz yiyecek yapımı için alanında uzman şef ve şef yardımcıları tarafından eğitimler verilecek

Çorum'da çölyak hastalarına glutensiz gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Çölyak Derneği tarafından hayata geçirilen “Glutensiz Mutfak Uygulamaları” projesi tanıtıldı.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nca kabul edilen proje kapsamında dernek tarafından oluşturulan Glutensiz Mutfak’ta 30 kursiyere glutensiz yiyecek yapımı için alanında uzman şef ve şef yardımcıları tarafından eğitimler verilecek.
Projenin Çölyak Dernekleri arasında örnek alınan "Glutensiz Üret Sağlıklı Tüket" projesinin devamı niteliğinde olduğunu dile getiren Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, “Bir önceki projemiz sayesinde derneğimiz "Glutensiz Mutfağına" kavuştu ve 36 kursiyere glutensiz yiyecek yapım kursları verildi. Birçok üyemiz bu kursları alamadığı için çok üzülmüştü. Şimdi onlara bu imkanı verme şansımız olacak. Her iki projemizinde kabul edilmesini sağlayan ve bize her zaman destek olan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile her konuda bizlere destek olan Vali Mustafa Çiftçi, milletvekillerimiz Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu’ya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.
AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da, sivil toplum kuruluşlarının her zaman emrinde olduklarını belirterek, “Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Bir önceki projemizin Türkiye’ye örnek olması hem sizin için hem de bizler ve Çorum için gurur verici. Siz proje yapmaya devam edin, biz de desteklemeye devam edelim. Bu süreçte Valimize, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çorum’un tüm sorunları ile dertlenen, tüm sivil toplum kuruluşlarının dertleri ile dertlenen bir belediye ekibimiz var. Çorum’da güzel işler yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Programa Belediye Başkan yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi ve dernek yöneticileri katıldı.

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