Çorum'a şehit ateşi düştü

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Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın (32) acı haberi Çorum'un İskilip ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın acı haberi, İskilip ilçesi Kaleboğazı Mahallesi'nde yaşayan babası Hüseyin ve annesi Şerife Dokumacı'ya askeri yetkililerce verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Öte yandan nişanlı olan şehidin, 1 ay sonrası için düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-10-11 02:09:02



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