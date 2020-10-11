Şehit Astsubay Emre Dokumacı, son yolculuğuna uğurlandı



Yusuf ÇINAR-Tayfur KARA- Miraç ŞENTÜRK/İSKİLİP, (Çorum), (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı (32), memleketi Çorum´da son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı´nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı´nın, Türk bayrağına sarılı tabutu memleketi Çorum´a getirildi. Şehit Dokumacı için İskilip ilçesine bağlı Kaleboğazı Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındı. Alınan helalliğin ardından şehit Dokumacı´nın cenazesi, törenin düzenlendiği Ulu Cami´ye götürüldü. Buradaki cenaze törenine şehidin babası Hüseyin Dokumacı, annesi Şerife Dede, nişanlısı Hatice Karagöz, ailesi ile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

`HATİCE, NİŞANLINA SON KEZ BAK, NİŞANLIN GİDİYOR´

Şehidin nişanlısı Hatice Karagöz, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna dakikalarca sarıldı. Şehidin yakınları, "Hatice, nişanlına son kez bak, nişanlın gidiyor" dedi. 1 ay sonra düğün yapacakları öğrenilen ve güçlükle ayakta duran Hatice Karagöz´ü, yakınları sakinleştirdi.

Öte yandan 10 yıldır askerlik görevi yapan şehit Emre Dokumacı´nın, sivil hayatında amatör futbol oynadığı da öğrenildi. İskilip Ulu Camii'nde, kılınan cenaze namazının ardından Şehit Emre Dokumacı, Hacı Karani Mezarlığı´nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Çorum / İskilip Yusuf ÇINAR, Tayfur KARA, Miraç ŞENTÜRK

2020-10-11 15:56:05



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