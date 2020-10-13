Şehit astsubaydan geriye bu görüntüler kaldı Şehit olmasaydı bir ay sonra düğünü olacaktı

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Ağrı’da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Emre Dokumacı’dan geriye nişan töreninde çekilen görüntüler kaldı.

Doğubayazıt ilçesi kırsalında Yıldırım3 Operasyonu kapsamında yürütülen arama ve tarama faaliyetleri esnasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı ve Hatice Karagöz’ün 4 Temmuz’da Konya’da evliliğe ilk adımı attıkları nişan görüntüleri ortaya çıktı.

Aile arasında yapılan nişan çiftin yüzükleri takılırken yaşadıkları mutluluklar yüzlerine yansıyor. Görüntülere kurdele kesiminden sonra şehit astsubayın babasının elini öptükten sonra sarıldığı görülüyor.

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