Çorum'da madende göçük: 1 ölü, 3 yaralı

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Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), (DHA)ÇORUM´un İskilip ilçesinde özel bir kömür madeni ocağında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamayla birlikte göçük oluştu. Göçükte 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İskilip ilçesine bağlı Çomu köyündeki özel bir kömür madeni ocağında sabah saatlerinde metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte göçük oluştu, 4 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla 1 işçinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 işçi ise yaralı kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / İskilip Yusuf ÇINAR

2020-10-13 10:20:25



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