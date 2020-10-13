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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da madende göçük: 1 ölü, 3 yaralı (2)

DHA

Çorum'da madende göçük: 1 ölü, 3 yaralı (2)


VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Çorum´un İskilip ilçesinde özel bir kömür madeni ocağında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamayla birlikte oluşan göçükte hayatını kaybeden işçinin Veli Karaduman (47) olduğu, yaralıların Ekrem Atak (46), Barış Filiz (19) ve Ömer Kula olduğu öğrenildi. Çorum Valiliği´nce yapılan yazılı açıklamada, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Göçüğün gaz sıkışması sonucu meydana geldiği bildirilen açıklamada, "Saat 06.30 sıralarında İlimiz İskilip ilçesi Çomu köyünde faaliyet gösteren madencilik işletmesinde yerin 300 metre altında (raylı mesafe 700 metre) maden kazısı esnasında gaz sıkışması olarak tabir edilen gaz püskürmesi olayı sonucu çökme meydana gelmiştir" denildi.
MADEN OCAĞINDA İNCELEME
Öte yandan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi beraberindeki AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu ile birlikte, kömür ocağında incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklamada buluna Vali Çiftçi, "Madende yaralanan 4 madencimiz tahliye edilerek İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş, işçilerimizden Veli Karaduman hastanede hayatını kaybetmiştir. Diğer yaralılarımızın tedavisi devam etmektedir. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar temenni ediyorum" dedi. 
`İNSAN HAYATI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ´
Milletvekili Kavuncu ise maden işletmelerinde tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini söyleyerek, "Üzücü, arzu etmediğimiz bir kaza meydana geldi. Allah tekrarından esirgesin. Bu tür işletmelerde bu tür kazalar olabiliyor ama bu demek değil ki tedbirli elden bırakalım. Her aşamasında her türlü tedbiri alarak, kontrolünü yaparak çalışmamız gerekiyor. İnsan hayatı her şeyden önemli. Bundan sonrası için gerekli incelemeler yapılacaktır. Devletimiz, Valiliğimiz her tedbiri almıştır" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-10-13 12:43:18

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