Çorum'da madende göçük: 1 ölü, 3 yaralı (3)

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AY SONUNDA EMEKLİLİĞE AYRILACAKMIŞ

Çorum'un İskilip ilçesindeki kömür madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Veli Karaduman'ın (50), 2 hafta önce çalıştığı kuruma emeklilik dilekçesini verdiği ortaya çıktı. Evli ve 4 çocuk babası Karaduman'ın, ay sonunda emekliliğe ayrılacağı öğrenildi. Kendisine traktör alan Karaduman'ın emeklilik yaşamında çiftçilik yapmak istediği belirtildi.

Veli Karaduman'ın cenazesi, yarın ilçeye bağlı Beyoğlan köyünün Yama Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / İskilip Yusuf ÇINAR

2020-10-13 18:00:16



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