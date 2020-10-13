Freni boşalan vinç eve çarptı: 4 yaralı Evde oturan yaşlı adam ölümden döndü Kazanın ardından vinçte sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde freni boşalan vinç, 2 katlı evin duvarını yıktıktan sonra eve çarptı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede elektrik direklerini değiştiren Celal E. yönetimindeki 07 CFS 79 plakalı vinç frenleri boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç, Mustafa Badak'a ait 2 katlı evin duvarına çarptıktan sonra evin içerisine girdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen Boğazkale ve Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, vinçte sıkışan sürücü ve yolcular Servet Kurt, Şükrü Koçak ve Abdulhekim İlik'i sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

İş makinaları yardımıyla uzun uğraşlar sonucu vinçten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu, Alaca ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sırasında oturma odasında olduğu öğrenilen ev sahibi ölümden döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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