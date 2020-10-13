Freni boşalan vinç eve çarptı: 4 yaralı Evde oturan yaşlı adam ölümden döndü Kazanın ardından vinçte sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Freni boşalan vinç eve çarptı: 4 yaralı Evde oturan yaşlı adam ölümden döndü Kazanın ardından vinçte sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı

İHA

Freni boşalan vinç eve çarptı: 4 yaralı Evde oturan yaşlı adam ölümden döndü Kazanın ardından vinçte sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde freni boşalan vinç, 2 katlı evin duvarını yıktıktan sonra eve çarptı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede elektrik direklerini değiştiren Celal E. yönetimindeki 07 CFS 79 plakalı vinç frenleri boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç, Mustafa Badak'a ait 2 katlı evin duvarına çarptıktan sonra evin içerisine girdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen Boğazkale ve Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, vinçte sıkışan sürücü ve yolcular Servet Kurt, Şükrü Koçak ve Abdulhekim İlik'i sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı.
İş makinaları yardımıyla uzun uğraşlar sonucu vinçten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu, Alaca ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sırasında oturma odasında olduğu öğrenilen ev sahibi ölümden döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Freni boşalan vinç, eve girdi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Freni boşalan vinç, eve girdi: 4 yaralı
Çorum'da madende göçük: 1 ölü, 3 yaralı (3)
YEREL HABERLER Çorum'da madende göçük: 1 ölü, 3 yaralı (3)
Başkan Ali Sülük’ün eşinden şehit ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Ali Sülük’ün eşinden şehit ailesine ziyaret
Başkan Vekili Çürük’ten yaralı işçilere ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Vekili Çürük’ten yaralı işçilere ziyaret
Vali ve milletvekilinden göçük meydana gelen maden ocağında inceleme Göçük yerin 900 metre altında meydana gelmiş
YEREL HABERLER Vali ve milletvekilinden göçük meydana gelen maden ...
Çorum'da madende göçük: 1 ölü, 3 yaralı (2)
YEREL HABERLER Çorum'da madende göçük: 1 ölü, 3 yaralı (2)
Çorum'da madende göçük: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Çorum'da madende göçük: 1 ölü, 3 yaralı
Maden ocağında göçük 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Maden ocağında göçük 1 ölü, 3 yaralı
Şehit astsubaydan geriye bu görüntüler kaldı Şehit olmasaydı bir ay sonra düğünü olacaktı
YEREL HABERLER Şehit astsubaydan geriye bu görüntüler kaldı Şehit ...
Milli Eğitim Müdürü Makineci öğrencilerle fidan dikti
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürü Makineci öğrencilerle fidan dikti
Gazeteci Mustafa Yolyapar anıldı
YEREL HABERLER Gazeteci Mustafa Yolyapar anıldı
Sungurlu'da 4 günde 264 ünite kan toplandı
YEREL HABERLER Sungurlu'da 4 günde 264 ünite kan toplandı
Maske denetiminden kaçtı, cezadan kurtulamadı
YEREL HABERLER Maske denetiminden kaçtı, cezadan kurtulamadı
Bayat’ta tüm camiler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Bayat’ta tüm camiler dezenfekte edildi
Milletvekili Ceylan'dan mülteci çocuğa tekerlekli sandalye
YEREL HABERLER Milletvekili Ceylan'dan mülteci çocuğa tekerlekli ...
Sungurlu Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı
YEREL HABERLER Sungurlu Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı
Korona virüs tedbiri bunu da yaptırdı Köy çeşmesinden su doldurmak yasaklandı Köy halkını korumak için böyle bir karar aldıklarını kaydeden Evlik Köyü Muhtar Erdoğan Uysaler: "Korona virüs devam ettiği sürece hiç kimse su almak için köyümüze gelmesin"
YEREL HABERLER Korona virüs tedbiri bunu da yaptırdı Köy çeşmesinden ...
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Osmancık’ta toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Osmancık’ta ...
Şehit Astsubay Emre Dokumacı, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Astsubay Emre Dokumacı, son yolculuğuna ...
Çorumlu şehit son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Çorumlu şehit son yolculuğuna uğurlandı
Çorumlu şehit düğün hazırlığındaydı Çorumlu şehit son yolculuğuna uğurlanıyor
YEREL HABERLER Çorumlu şehit düğün hazırlığındaydı Çorumlu şehit son ...
Ceylan’dan Mecitözü yolunda inceleme AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan: “2021 yılı sonunda Çorum’daki ilçelerimizin yollarının yüzde 90’ını tamamlamış olacağız”
YEREL HABERLER Ceylan’dan Mecitözü yolunda inceleme AK Parti MKYK ...
Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Öğrencisinin şehit haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı İskilip ilçesinde teknik direktörlük yapan Nihat Armutçu; “Emre, hep mahsundu, bir tane güldüğü fotoğrafını bulamadım” “Vatan sağolsun, Emre mekanın cennet olsun evladım, varsa bir hakkım helal olsun sende helal edersin inşallah”
YEREL HABERLER Öğrencisinin şehit haberini alınca gözyaşlarına hakim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X