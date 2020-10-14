Freni boşalan vincin girdiği ev sahibi: Deprem oluyor sandım (2)

VİNÇ SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Çorum'un Boğazkale ilçesinde, bahçe duvarını yıktığı 2 katlı eve çarpan vincin sürücüsü Celal Eren, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-10-14 13:53:07
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