Çorum’daki kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Vinç sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Oturma odasında oturan ev sahibi ölümden döndü

Çorum’un Boğazkale ilçesinde freni boşalan vinç, 2 katlı evin duvarını yıktıktan sonra eve çarptı. 1 kişi hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede elektrik direklerini değiştiren Celal Eren yönetimindeki 07 CFS 79 plakalı vincin frenleri boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç, Mustafa Badak'a ait 2 katlı evin duvarına çarptıktan sonra evin içerisine girdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden Boğazkale ve Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, vinçte sıkışan sürücü Celal Eren ve yolcular Servet Kurt, Şükrü Koçak ve Abdulhekim İlik'i sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

İş makinaları yardımıyla uzun uğraşlar sonucu vinçten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu, Alaca ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Hastanesine kaldırılan vinç sürücüsü Celal Eren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Ev yıkılma tehlikesi geçirdi, ev sahibi ölümden döndü

Çarpmanın etkisiyle evin bir duvarı komple yıkıldı. Ağır hasar alan ev yıkılma tehlikesi geçirirken kaza sırasında oturma odasında olduğu öğrenilen ev sahibi ise ölümden döndü. Ev sahibi Badak, geceyi yakınlarının evinde geçirirken evin etrafına da güvenlik güçleri tarafından şerit çekildi.

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