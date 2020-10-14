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ÇESOB'u ziyaret eden SSK İl Müdürü Ömer Tök; "Sigortalı işçi çalıştırın, hem siz hem de ülkemiz kazansın"

İHA

ÇESOB'u ziyaret eden SSK İl Müdürü Ömer Tök; "Sigortalı işçi çalıştırın, hem siz hem de ülkemiz kazansın"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ömer Tök, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’ü ziyaret etti.
Ziyarette konuşan SGK İl Müdürü Ömer Tök, yanında sigortalı işçi çalıştıran işverenlerin hem kendisinin kazanacağını hem de ülkesine kazandıracağını söyledi.
Yanında çalıştırdığı işçinin sigortasını yatırmayan işverene iş kazası ve meslek hastalığı oluşması durumunda büyük maliyetlerin ortaya çıkacağını anlatan Tök, işverenin her an denetleme korkusuyla yaşayacağı gibi sosyal güvenliğin sağladığı destek ve kredilerden de faydalanamayacağının altını çizdi.
Sosyal güvenlik sisteminin sigortalı çalışan kişilere birçok fayda sağladığını ifade eden Ömer Tök, “Sigortalı çalışan kişiler; kendileri ve aile bireyleri sağlık sisteminden yararlanır. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle çalışamadığı sürelerde maaşının işveren tarafından ödenmeyen kısmını karşılamak üzere geçici iş göremezlik ödeneği alır. Tamamen çalışamaz hale gelirse de sürekli iş göremezlik geliri alır. Herhangi bir nedenle çalışamaz duruma gelirse malullük aylığı alır. Belli bir yaşa geldiğinde ise emeklilik hakkı elde eder ve kendisine emekli aylığı bağlanır. Vefat ettiğinde ise eş ve çocukları, anne ve babasına aylık bağlanır. Sigortasız çalışanlar ise tüm bu haklardan mahrum kalır” dedi.
Sigortasız çalışanların ihbar ve şikayetlerini Alo 170’i 7 gün 24 saat arayarak yapabileceklerini belirten SGK İl Müdürü Ömer Tök, “Unutmayın; sigortasız işçi çalıştırmak sigortalı çalıştırmaktan çok daha maliyetli ve risklidir. Bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyeti ödeyeceğiniz primin 10 katıdır. Ayrıca sigortasız işçinin kaza geçirip çalışamaz duruma gelmesi ya da hayatını kaybetmesi halinde yakınlarına yapılacak tüm giderler çok daha maliyetlidir” diye konuştu.
Yanınızda çalışan işçilerin ücretinin eksik bildirilmesi halinde ise bu durumun kayıt dışı istihdam olarak değerlendirileceğini anlatan İl Müdürü Ömer Tök, “Bu durumda da sigortalı çalışan başına her ay için 2 asgari ücret tutarında ceza uygulanmaktadır. Sigortasız işçi çalıştırmazsanız, primlerinizi düzenli öderseniz sigorta prim teşviklerinden yararlanarak çok büyük maliyet avantajından yararlanabilirsiniz” şeklinde konuştu.
İl Müdürü Tök, işçinin iş kazası geçirmesi durumunda derhal kolluk kuvvetlerine ve kazadan sonra ise 3 iş günü içinde SGK’ya bildirilmemesi durumunda 14 bin TL’ye kadar para cezası, yabancı çalıştırma izni almadan yabancı işçi çalıştıranlara ise 10 bin 800 TL’ye kadar idari para cezası uygulandığını da sözlerine ekledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, yanlarında işçi çalıştıran tüm esnaf ve sanatkarların konuya özen göstermelerini istedi.

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