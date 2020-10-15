Çorum Onkoloji Tanı ve Tedavi merkezinin ihale süreci start alıyor

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Onkoloji Tanı ve Tedavi merkezinin yapım işi ihale sürecinin önümüzdeki hafta başlayacağını açıkladı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde hizmet vereceğini hatırlatan İl Başkanı Ahlatcı, merkezde Çorum’un yanı sıra bölgeye hizmet verileceğini belirtti. Kanser tedavisi alan hasta ve hasta yakınlarının hastane ana binasına geçmeden tüm işlerini merkezde yapabileceğini dile getiren Ahlatcı, 4 bin 336 metrekare toplam kapalı alana sahip olacak merkezde ayrıca tam donanımlı kemoterapi, acil ve izole salonlarının bulunacağını ifade etti.

Ahlatcı, merkezin Çorum’a kazandırılmasında katkıda bulunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan'a, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu'ya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.

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