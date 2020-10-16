Minibüs, traktöre çarptı: 1 yaralı Çarpmanın etkisiyle sürücü traktörden düştü Sürücüsüz yaklaşık 150 metre ilerleyen traktör şarampole devrildi

Çorum’un Osmancık ilçesinde minibüs traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörden düşen sürücü yaralandı.

Kaza, D100 karayolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Osmancık’tan Tepeyolaltı köyüne seyir halinde olan Satılmış Ünlü (68) yönetimindeki 19 HN 637 plakalı traktöre köy yoluna dönmeye çalıştığı sırada İstanbul istikametine seyir halinde olan Murat Balık yönetimindeki 09 DE 375 plakalı Volkswagen Transporter minibüs arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Satılmış Ünlü, traktörden üzerinden düşerek yaralandı. Sürücüsüz kalan traktör yol üzerinde yaklaşık 150 metre gittikten sonra şarampole devrilerek durdu.

“Traktör anide şerit değiştirdi, frene bastım ama kurtaramadım”

Minibüs sürücüsü Murat Balık, traktörün aniden şerit değiştirdiğini belirterek, “Sol şeritten geliyordum. Mesafem 150200 metre falan vardı. Sağ taraftaki traktör direk sol şeride girdi. Fren yaptım ama kurtaramadım” dedi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan Ünlü tedavi altına alınırken, minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.