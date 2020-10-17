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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil ve tır çarpıştı: 1 ölü

İHA

Otomobil ve tır çarpıştı: 1 ölü

Çorum’da bir otomobil ile Tır’ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, ÇorumSamsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arif C.'nın kullandığı 19 NC 610 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 33 NG 236 Tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve Çorum Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma Ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile otomobilden çıkartılan Arif C.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken Tır sürücüsünün göz altına alındığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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