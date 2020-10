Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Çorum’da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: “Türkiye her alanda zirveye oynuyor” “Gençlerimizi yarınlara donanımlı bir şekilde hazırlamak hem de ülkemizin aydınlık yarınlarına olan yürüyüşüne en güçlü şekilde katkı vermeye yönelik çabalarımız devam ediyor”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin her alanda zirveye oynadığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a geldi. İlk olarak AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, burada belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hem sporu tabana yaymak, hem gençleri yarınlara donanımlı bir şekilde hazırlamak hem de ülkemizin aydınlık yarınlarına olan yürüyüşüne en güçlü şekilde katkı vermeye yönelik çabalar ve çalışmalarımız aralıksız devam ettiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, engin vizyonu her zamanki gibi en büyük ilham kaynağımızdır. Bu çerçevede de sanayisiyle, ekonomisiyle, tarımıyla, sağlıyla, kültürüyle, sporuyla her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var. Bu noktada da biz bakanlık olarak ülkemizin dört bir tarafına tüm halkımızı kucaklayacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tarihsel süreçte olduğu gibi önümüze çıkan engeller yok mu? Tabi ki var. Ama bir olarak, beraber olarak, kardeş olarak, el ele vererek her birini tarumar ettik. Bundan sonra da inşallah tüm engellerin karşısında dimdik bir olarak duracağız” dedi.

Bu ülkenin en büyük umudunun gençler olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, “20 milyon genç nüfusumuzla Avrupa’nın en büyük genç nüfusuna sahibiz. Bu manada en büyük fırsatları gençlerimizin önlerine seriyoruz. Umudumuz olan nüfusumuzun en büyük kesimi gençlerimiz. Bu çerçevede gençlik yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Her geçen gün gelişen şartlar hiçbir zaman durmamamızı, bilakis hareket etmemizi gerektiriyor. İhtiyaçlara göre çalışmalarımızı revize ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakanlık tarafından Sungurlu ve İskilip ilçesine yapılması planlanan yatırımlar hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, “Seçim öncesinde Sungurlu’yu ziyaret etmiştik. Söz verdiğimiz gibi önümüzdeki günlerde imzasını da atacağız. Yarı olimpik yüzme havuzu ve güreş eğitim merkezini de en kısa sürede kazandıracağız. Tüm milletimize hizmet etmek bizler için bir onurdur, heyecandır. Bu yatırımlarda hayırlı olsun. İskilip’e de gençlik merkezi, havuz ve semt sahası inşa edeceğiz. Hizmetlerimizi hiçbir şekilde ayrım gözetmeksizin yapmaya devam ediyoruz. Her şeyin en iyisine, en güzeline layık olan tüm vatandaşlarımıza da her türlü hizmetimizi erişebilir kılma noktasında iddialıyız. Bizler insanların en hayırlısı insana faydalı olandır düsturuyla çalışan bir hareketin mensuplarıyız. Milletimize hizmet etmek bizim için bir onurdur” şeklinde konuştu.

Parti ziyaretinin ardından Kadeş Meydanı’na geçen Bakan Kasapoğlu, burada Çorum Belediyesi tarafından bir süre önce hayata geçirilen ÇORBİS projesi hakkında bilgi aldı. Daha sonra protokol üyeleri ile birlikte bisiklete binan Bakan Kasapoğlu meydanda tur attı.

Buradan Valiliğe geçen Bakan Kasapoğlu, Çorum’daki çalışmalar hakkında Vali Mustafa Çiftçi’den bilgi aldı.

Ziyarette Halil İbrahim Aşgın, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, ilçe ve belde belediye başkanları, ilçe teşkilat başkanları ve partililerde hazır bulundu.

