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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmancık’ta okul servis araçları denetlendi

İHA

Osmancık’ta okul servis araçları denetlendi

Çorum’un Osmancık ilçesinde taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla servis araçları denetlendi.
Osmancık ilçesinde 20202021 eğitimöğretim yılının birinci döneminde taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla servis araçları Milli Eğitim ve kolluk kuvvetleri ekiplerince denetlendi.
Yeni Mahalle, Adliye yanında bulunan alanda Polis, Jandarma, Zabıta ve Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde korana virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı ve taşımalı eğitim kurallarına uygunluğu konusunda şoförlerinin sürücü, taşıma ve mesleki yeterlilik belgeleri kontrol edildi. Araç üzerinde de inceleme yapan ekipler, servis araçlarını Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘okul servis aracı denetim formu’ maddelerine göre denetlerken, araç içi kamera ve araç takip sistemine ilişkin servis araçlarına salgın nedeniyle 1 sene daha müddet verildi.
Osmancık Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, 35 servis aracının bulunduğunu ancak Korona virüs salgını nedeniyle 14 servis aracının aktif olarak temel eğitimde 3, ortaöğretimde 5 okula öğrenci taşıdığını belirtti.
Trafikten sorumlu yetkililer okul servis sürücülerini, taşıma esnasında uyulacak kurallar, yangın tüpü, ilk yardım çantası gibi araç, gereç ve malzemelerin her an kullanılabilir durumda bulundurulması konusunda bilgilendirdi ve uyardı.

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