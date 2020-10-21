TFF 2. Lig: Yeni Çorumspor: 4 - Niğde Anadolu: 0

Misli.com 2. Lig’in Beyaz Grup'un 6. haftasında Yeni Çorumspor, sahasında karşılaştığı Niğde Anadoluspor’u 40 mağlup ederek, 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Erdem Mertoğlu xx, Hakan Eygü xx, Ahmetcan Akkoyun xx
Yeni Çorumspor: Hasan Hüseyin xx, Salih Zafer xx, Kerem xx (Muhammed dk. 75 x), Onur xx, Umut xx (Kıvanç dk. 81 ?), Cengiz xxx (Yılmaz Can dk. 75 x), Mikail xx, Nafican xx, Eren xx, Tarık xx (Ertuğrul dk. 69 x), Sinan xxx
Niğde Anadolu FK: Ali Emre x, Rıza x, Metehan x, Ali Mert x (Onur Taha dk. 46 x), Atalay x, Barışcan x, Tolgahan x (Yücel dk. 63 x), Aykut x, Berkin x (Altar Han dk. 87 ?), Berkay x, Recep x
Goller: Sinan (dk. 24 ve 72), Cengiz (dk. 59 ve 65) (Yeni Çorumspor)
Sarı Kartlar: Mete, Mikail (Yeni Çorumspor), Recep, Berkin (Niğde Anadoluspor)
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