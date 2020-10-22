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Çorum'da baraj gölünde, kadın cesedi bulundu

DHA

Çorum'da baraj gölünde, kadın cesedi bulundu


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'daki Çomar Baraj Gölü'nde kadın cesedi bulundu. Göl kıyısında çantası bulunan kadının kimliği araştırılıyor.
Merkeze 5 kilometre mesafedeki Çomar Barajı Gölü'nde, öğle saatlerinde bir kadın cesedi görenler, polis ve jandarmayı aradı. Kıyıda çantası bulunan kadının cesedi, savcının yapacağı incelemenin ardından dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılacak.  DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-10-22 13:44:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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