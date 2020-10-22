Çorum'da baraj gölünde, kadın cesedi bulundu

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'daki Çomar Baraj Gölü'nde kadın cesedi bulundu. Göl kıyısında çantası bulunan kadının kimliği araştırılıyor.

Merkeze 5 kilometre mesafedeki Çomar Barajı Gölü'nde, öğle saatlerinde bir kadın cesedi görenler, polis ve jandarmayı aradı. Kıyıda çantası bulunan kadının cesedi, savcının yapacağı incelemenin ardından dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılacak. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-10-22 13:44:08



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