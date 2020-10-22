Çorum'da baraj gölünde, kadın cesedi bulundu (2)

KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Çorum'da, Çomar Baraj Gölü'nde cesedi bulunan kadının Uğurludağ ilçesi nüfusuna kayıtlı Nazan S. (31) olduğu tespit edildi. Çantasından kimliği, cep telefonu ve bir miktar para ile mektup çıkan Nazan S.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
İntihar ettiği üzerinde durulan Nazan S.'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-10-22 14:55:43
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