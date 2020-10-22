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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum Belediyesi sıfır atık belgesi aldı

İHA

Çorum Belediyesi sıfır atık belgesi aldı

Çorum Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle Çorum Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Sıfır Atık Belgesi” almaya lâyık görüldü.
İsrafı önleyerek doğal kaynaklar ve kamu kaynaklarını daha verimli kullanmayı amaçlayan sıfır atık belgesini almak için Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, tüm hizmet binaları ve tesislerine geri Kazanılabilir, geri kazanılamayan, bitkisel atık yağ ve atık pil toplama kutusu yerleştirmişti. Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında belediyeye ait 32 hizmet binası ve tesiste gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ‘Sıfır Atık Belgesi’ için müracaatta bulunuldu.
İnsana, doğaya ve tüm canlılara saygılı bir belediyecilik anlayışı çerçevesinde vatandaş ve çevre odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi, atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımına verdiği önemle birlikte gerçekleştirdiği çalışmaların neticesinde ve yapılan incelemeler sonucunda 26 tesis ve hizmet binası için ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı.
Sıfır Atık Belgesi, öncelikle sıfır atık konusunda kendi bünyesinde çalışma ekibini oluşturan, yönetmelikte belirtilen değerlendirilebilir atıkların ayrı toplama sistemini kuran, sıfır atık sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin eğitimlerini tamamlayan, sıfır atık bilgi sistemine kayıt olarak veri girişi sağlayan kurum, kuruluş ve mahalli idarelere verildiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Biz bu kriterlerin hepsini tamamladık. Çorum Belediyesi olarak başarıyla uyguladık. Belediyemiz tarafından sıfır atık projesi kapsamında kaynağında ayrı toplanan atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalara veriliyor. Başkanlık binamız ve ek hizmet binalarımız için ayrı ayrı ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandık. Geri dönüşümü çok önemsiyor ve bu konuda elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bu doğa ve bu güzel şehre gelecek nesiller için gözümüz gibi bakıyoruz. Çevreci bir belediye olmanın çabasını hemen her projemizde ve yaptığımız her işte göstermeye çalışıyoruz. Bu çabalarımız da sonuç vermeye başladı. Böylesine önemli bir belgeyi almaktan mutlu ve gururluyuz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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