Lokantadaki tekme-tokat kavga kamerada

ÇORUM,(DHA)ÇORUM´da bir lokantada yemek yiyen 3 kişi ile dışarıdan gelen 2 kişi arasında tekmelerin savrulup, yumrukların atıldığı kavga çıktı. 2 kişinin hastanelik olduğu kavga, lokantanın güvenlik kameralarına yansıdı.
Kavga, 16 Ekim sabahı, Bahabey Caddesi´ndeki lokantada yaşandı. Aynı masada yemek yiyen 3 kişinin yanına alkollü oldukları öne sürülen 2 kişi geldi. 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme atıp, yumrukla vurdu. Lokanta çalışanları kavgayı ayıramayınca polisi aradı. Polis ekipleri ve çevredekiler, kavgayı güçlükle ayırdı. Aldıkları darbelerle yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. 3 kişi ise kendilerine küfür edildiği iddiasıyla şikâyetçi oldu.
Kavga anı işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kavga sırasında sandalye ve bazı malzemelerin havaya savrulduğu görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-10-23 10:54:05
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.