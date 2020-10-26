Çorum’da intihar

Çorum’da yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle bunalıma girerek intihara kalkışan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, Üçdutlar mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, M.S. (30) girdiği bunalım kurtulamayarak evinde intihara kalkıştı. Durumu fark eden yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.