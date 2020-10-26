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OKA’dan genç ve kadın istihdamı ile üretime destek Çorum’da genç ve kadın istihdamını artıracak projelere OKA güdümünde uygulanacak 3.8 milyon TL bütçeli SOGEP projeleri için imzalar atıldı OKA Genel Sekreter Vekili İ. Ethem Şahin; “SOGEP projeleri ile Çorum’un marka ve tanırlılığı artacak”

İHA

OKA’dan genç ve kadın istihdamı ile üretime destek Çorum’da genç ve kadın istihdamını artıracak projelere OKA güdümünde uygulanacak 3.8 milyon TL bütçeli SOGEP projeleri için imzalar atıldı OKA Genel Sekreter Vekili İ. Ethem Şahin; “SOGEP projeleri ile Çorum’un marka ve tanırlılığı artacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda TR83 Bölgesinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen, 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazanan projeler hayata geçiriliyor.
Çorum’da genç ve kadın istihdamını artıracak projelere OKA güdümünde uygulanacak 3.8 milyon TL bütçeli SOGEP projeleri için imzalar atıldı. SOGEP kapsamında Çorum Valiliğinin başvuru sahibi olduğu toplam 2,4 milyon TL bütçeli “Güçlenen Kooperatifler, Güçlü Kadınlar” projesiyle il genelinde kurulan 7 kadın kooperatifinin ürettikleri ürünlerin pazarlama süreçleri tek çatı altında organize edilerek kadın üretiminin ve girişiminin güçlendirildiği bir model oluşturulması amaçlanıyor.
OKA Genel Sekreter Vekili İ. Ethem Şahin, merkezde kurulan S.S. Hitit Güneşi Kadın Girişimi Üretim ve Kalkınma Kooperatifi, Alaca, Boğazkale (Puduhepa Kadın Girişimi Üretim ve Kalkınma Kooperatifi), İskilip, Kargı, Mecitözü ve Sungurlu ilçelerindeki kadın kooperatifleri, Çorum İl Özel İdaresi, Ticaret İl Müdürlüğü, Boğazkale Kaymakamlığı ve İskilip Belediyesi ortaklığında 18 ay boyunca uygulanacak proje kapsamında yeni kurulacak, modernize edilecek 7 atölye ve üretim tesisi ile kooperatiflerin üretim altyapıları güçlendirilecek, ürün çeşitliliği artırılacak ve oluşan yeni istihdam alanları ile ekonomik ve sosyal kalkınma sağlanacağını söyledi.
Aynı zamanda, kooperatiflerin fon kaynaklarına erişimi, yönetim, üretim, finans, pazarlama ve markalaşma alanlarında düzenlenecek çeşitli eğitimler, kooperatifçilik zirvesi ve şenliği gerçekleştirileceğini dile getiren Şahin, ülkede örnek teşkil edecek bu modelin Çorum’un marka ve tanınırlığını da artıracağını dile getirdi.

“Güçlü Kadın Güçlü Gençlik” projesine 1,2 milyon hibe
Çorum Belediye Başkanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilecek 1,4 milyon TL bütçeli “Güçlü Kadın Güçlü Gençlik” projesi hakkında da bilgi veren Şahin, “SOGEP kapsamında 1,2 milyon TL hibe ile desteklenecek projede bölgesel, yerel ve sektörel işgücü dinamikleri doğrultusunda; nitelikli işgücü ihtiyacının hızlı ve istenilen kalitede karşılanması için başta kadın ve gençler olmak üzere tüm kesimler için nitelikli istihdam imkânlarının geliştirilmesi, kadın ve gençlerin mesleki beceri düzeyinin yükseltilerek istihdam edilebilirliğinin artırılması amaçlanıyor.
Bu amaca yönelik proje ile belediye bünyesinde faaliyet gösteren Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezinin (ÇOKİŞ) mekânsal altyapısının iyileştirilmesi; Tekstil Atölyesi, Mutfak Sanatları Atölyesi ve Sanayinin Yeni Nesil Gençleri Atölyesi’nin kurulması, tekstil, yemeiçme ve dijital hizmetler sektörlerinde nitelikli eleman yetiştirilmesi ve meslek edinen kursiyerlerin ÇOKİŞ vasıtasıyla özel sektörde istihdamının sağlaması hedefleniyor. Uygulaması 12 ay sürecek olan proje ile 8 merkezde 20 atölye kurulması, 780 kişinin proje kapsamında meslek sahibi olması ve altyapısı iyileşen ÇOKİŞ vasıtasıyla istihdama yönlendirilmesi planlanıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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