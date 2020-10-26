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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye mezarlıklar müdürlüğü için binası inşa edecek

İHA

Belediye mezarlıklar müdürlüğü için binası inşa edecek

Çorum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü için yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ulu Mezarlık yanına inşa edilecek olan Çorum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü binası, morg, gasilhane ve taziye alanları ile önemli bir ihtiyaca cevap verecek.
Çorum Belediyesi, Ulu Mezarlık alt kapısının hemen yanında bulunan alana yeni Mezarlıklar Müdürlüğü binası inşa edilecek. Projesi hazırlanan bina içerisinde, vatandaşların defin işlemleri öncesinde kullanabilecekleri morg, gasilhane ve taziye alanları yer alacak. Böylece cenaze yakınları, definle ilgili tüm işlemlerini daha kolay yapabilecek.
3 bin 223 metrekare arsa üzerine inşa edilecek olan yeni Mezarlıklar Müdürlüğü, 2 kattan oluşacak. Bina içerisinde 6 adet ofis oda, toplam 46 kişilik 2 adet bekleme odası, 40 kişilik taziye odası ve 14 adet morg kabini ile bay ve bayanlar için ayrı olmak üzere iki adet gasilhane bulunacak.
Yeni Mezarlıklar Müdürlüğü projesinin hazırlanarak ihale aşamasına geldiğini belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın,
“Doğumdan ölüme kadar her alanda belediye hizmetleri ile hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Halkımızın en mutlu günlerinde olduğu gibi en zor ve kederli günlerinde de yanında olmak bizim boynumuzun borcudur. Baştan sona cenaze ve defin işlemlerini kolaylaştırmayı amacıyla bu projeyi hayat geçiriyoruz. Bu kapsamda daha önceden ücretli olarak sunulan defin işlemini tamamen ücretsiz hale getirmiştik. Şimdi de yeni inşa edeceğimiz Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde morg ve gasilhane hizmeti sunacağız. Binamızın projesi hazırlandı ve ihale aşamasına geldi. Eksikliği hissedilen ve Çorum’a yakışan bir projeyi hayata geçireceğiz.” dedi.

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