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Çorum’da karantina kurallarını ihlal eden 96 kişi yurda yerleştirildi

İHA

Çorum’da karantina kurallarını ihlal eden 96 kişi yurda yerleştirildi

Çorum’da karantina kurallarını ihlal eden 96 kişinin yurda yerleştirildiği, 16 kişinin de sürelerini doldurmak üzere yurtta bulunduğu bildirildi.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, il merkezinde olduğu gibi olduğu gibi ilçelerde de benzer ihlallerde, kaymakamlıklar tarafından il merkezindeki izolasyon yurdu olarak İskilipli Atıf Hoca yurduna nakil yapıldığını açıkladı.
İzolasyon kurallarını ihlal eden şahıslara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereği 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandığını ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi uyarınca adli işlem başlatılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğuna dikkat çekti..
Yurtta izolasyona alınan şahıslara konaklama süresince yapılan tüm masrafların, yurt yönetimince kişilerin kendilerinden tahsil edildiğini dile getiren Çiftçi, “Toplum sağlımızın korunması adına denetimlerimiz artarak devam edecek olup; mağduriyet yaşanmaması adına tüm halkımızın kurallara ve tedbirlere harfiyen uyması, vatandaşlarımızın izolasyon ve Hıfzıssıhha Kurulu kararlarımız gereği alınan genel tedbirlerin ihlal edilmesi halinde ise 112, 155 ve 156 no’lu hatlardan veya HES uygulaması üzerinden bildirimde bulunması önem arz etmektedir”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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