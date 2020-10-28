Çorum’da traktör kazası: 1 ölü

Çorum’da meydana gelen traktör kazasında 19 yaşında bir genç hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Türkayşe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Ü., ormandan kestiği kışlık odunları traktör ile taşıdığı esnada Sarıkaya mevkiinde traktörü devirdi. Yaklaşık 40 metre boyunca takla atan traktörden savrulan Selçuk Ü. ağır yaralandı. Ormanda kesim yapan işçilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 19 yaşındaki genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

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