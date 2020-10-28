Freni boşalan kamyon, 3 otomobile çarptı: 10 yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ÇORUM´da freni boşalan kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 otomobile çarptı. Kazada, 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Çorum Çevre Yolu´nda meydana geldi. Samsun-Ankara karayolundan Çevre Yolu´na giren Bilal Dönek´in kullandığı kamyon, freni boşalınca karşısına çıkan 3 otomobile çarptı. Otomobilleri sürükleyen kamyon, 400 metre ilerledikten sonra durabildi. Kazada otomobillerde bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-10-28 19:21:47
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.