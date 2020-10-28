Freni boşalan kamyon, 3 otomobile çarptı: 10 yaralı

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ÇORUM´da freni boşalan kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 otomobile çarptı. Kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çorum Çevre Yolu´nda meydana geldi. Samsun-Ankara karayolundan Çevre Yolu´na giren Bilal Dönek´in kullandığı kamyon, freni boşalınca karşısına çıkan 3 otomobile çarptı. Otomobilleri sürükleyen kamyon, 400 metre ilerledikten sonra durabildi. Kazada otomobillerde bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-10-28 19:21:47



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