Freni boşalan kamyon, 3 otomobile çarptı: 8 yaralı (2)

KAMYON SÜRÜCÜSÜ: FREN AYAĞIMIN ALTINDA KAYBOLDU
Çorum'da freni boşalan kamyonun 3 otomobile çarptığı ve 8 kişinin yaralandığı kazada sürücü Bilal Dönek, o anları anlattı. Rampayı inerken frenin patladığını fark ettiğini söyleyen Dönek, "Dörtlü flaşörleri yakarak, kamyonu kontrol etmeye çalıştım. Kavşakta önüme aniden bir araç çıktı. Fren ayağımın altında kayboldu. Araç önüme çıktı. Ben ışıklarımı yakarak, gidiyordum. Bir araca çarptığımı hatırlıyorum. Işıklarda önüme geçmese, ona da çarpmayacaktım" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-10-28 20:51:48
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