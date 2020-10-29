Kargı'da 29 Ekim kutlamaları

Çorum'un Kargı ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yılı vesilesi ile kutlama programı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile başlayan programda Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, bir konuşma yaparak Cumhuriyetimizin ilanının 97. yılını kutladı. Kaymakam Uyar, "97 yıl önce yeni ve sarsılmaz bir heyecanla yolumuza devam kararı aldıysak işte bu şuurumuzun bize kazandırdığı istikamette Türk milleti ebediyen yoluna devam edecektir" dedi.

Kaymakam Uyar, "Türk milletinin yeni bir solukla, tarihi yolculuğuna devam edişinin, Cumhuriyetimizin ilanının 97. yılını kutluyoruz. Devletimizin ve milletimizin var oluş mücadelesine hayatını veren şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aramızda bulunan gazilerimize ise sağlıklı bir ömür diliyorum. 1923'e gelinceye kadar millet olarak bir çok mücadele verdik. Osmanlı İmparatorluğunun çekilişine sahne olan bu coğrafyada bu coğrafyanın her köşesinde büyük millet olmanın bedelini fazlasıyla ödedik. Kırım harbi, Balkan harbi gibi önemli kırılma noktalarından Kurtuluş savaşı yıllarına geldiğimizde Anadolu hüzün yıllarındaydı. Böyle bir dönemde Türk milletinin bağrından çıkmış bir nesil ve o nesle önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk yeni bir devleti gazi unvanıyla kurmuştur. 1923'e gelindiğinde ise yönetim şeklimiz Türk milletinin karakteri, ihtiyacı ve iştiyakı doğrultusunda Cumhuriyet olarak ilan olmuştur. İlmi hakikatlere göre devletlerin de insanlar gibi bir seyri bir hayatı vardır" ifadelerini kullandı.

21. yüzyıl bizim açımızdan yeni bir ufkun habercisi olduğunu kaydeden Uyar, "Tarihsel dinamiklerimizin ve tarihi şuurumuzun bize vereceği çok şey vardır. Nasıl ki 97 yıl önce yeni ve sarsılmaz bir heyecanla yolumuza devam kararı aldıysak işte bu şuurumuzun bize kazandırdığı istikamette Türk milleti ebediyen yoluna devam edecektir. Allah'tan milletimize ve devletimize daha güzel günler nasip etmesini diliyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kutlamalara Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Yunus Emre Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, AK Parti İlçe Başkanı Sacit Özdemir, CHP İlçe Başkanı Hakan Çelik, MHP İlçe Başkanı Murat Soruk, gaziler, STK başkanları, kurum müdürleri katıldı.

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