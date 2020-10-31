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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum Belediyesi İzmir’e hijyen malzemesi ve maske gönderdi

İHA

Çorum Belediyesi İzmir’e hijyen malzemesi ve maske gönderdi

Çorum Belediyesi, İzmir’de meydana gelen depremin ardından bölgeye ara kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 4 kişilik bir ekip ile hijyen malzemesi ve maske gönderdi. Gece geç saatlere İzmir’e doğru yola çıkan ekibi Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın uğurladı.
Deprem ilk duydukları andan itibaren neler yapılabileceği konusunda çalışma yaptıklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Donanımlı arama kurtarma ekiplerine ihtiyaç olduğunu gördük. Hazırlarıklarını tamamladıktan sonra 4 kişiden oluşan arama kurtarma ekibimizi İzmir’e uğurladık. Orada bir can bile kurtarsalar bizim için çok büyük bir mükafat” dedi.
Ekibin arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgedeki neye ihtiyaç duyuluyorsa kendilerine bildireceğini dile getiren Aşgın, “Belediyemizin imkanları doğrultusunda bölgede neye ihtiyaç varsa imkanlar ölçüsünde seferber olmak suretiyle bunları bir an önce yerlerine ulaştıracağız. İmkan dışında olan konular olursa ona da hemşehrilerimizin katkısıyla ulaşacağız. Çorum’dan İzmir’e gönül köprüsü kuracağız. Bütün imkanlarımızla İzmirli kardeşlerimizin yarasını sarmak için seferber olacağı” diye konuştu.
Bölgeye maske ve hijlen maddesi de gönderdiklerini anlatan Aşgın, “Nerde kanayan bir varsa Çorumlular olarak orda olduysak bugünde yüreğimiz İzmir’de. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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