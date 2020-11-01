58 milyon liralık yol projesinde sona doğru Çorum ile Osmancık arası 50 kilometre kısalacak Çorum arasında kalan yolun 10 kilometrelik bölümünde yapım çalışmaları tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

58 milyon liralık yol projesinde sona doğru Çorum ile Osmancık arası 50 kilometre kısalacak Çorum arasında kalan yolun 10 kilometrelik bölümünde yapım çalışmaları tamamlandı

İHA

58 milyon liralık yol projesinde sona doğru Çorum ile Osmancık arası 50 kilometre kısalacak Çorum arasında kalan yolun 10 kilometrelik bölümünde yapım çalışmaları tamamlandı

ÇorumOsmancık arasındaki mesafeyi 50 kilometre kısaltacak kara yolunda çalışmalar aralıksız devam ediyor.
ÇorumGölyazı, LaçinOsmancık şeklinde iki etaptan oluşan projenin ilk etabında sona doğru yaklaşılıyor. ÇorumGölyazı arasındaki yolun 10 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanırken, yolun bu hafta içerisinde trafiğe açılması planlanıyor. ÇorumOsmancık arasındaki mesafeyi yaklaşık 50 kilometreye düşürecek yol, ÇorumGölyazı, Laçin Osmancık şeklinde iki etaptan oluşuyor. Sarmaşa bölgesinin de içinde yer aldığı ÇorumGölyazı arasındaki yol yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla ulaşımda büyük bir rahatlama yaşanacak.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında ihalesi gerçekleştirilen ancak arazi sahipleri tarafından kamulaştırma bedellerine yapılan itirazlar nedeniyle yapımına 2017 yılında başlanan yol için daha sonra Kamu İhale Kurumu aldığı kararla itirazları reddedip 58 milyon 730 bin 650 TL bedelle sözleşme imzalayarak yüklenici firmaya yer teslimini yapmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da karantina kuralına uymayan 1 kişiyi jandarma yakaladı
YEREL HABERLER Çorum'da karantina kuralına uymayan 1 kişiyi jandarma ...
Kaymakam Akpay, köy ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Kaymakam Akpay, köy ziyaretlerini sürdürüyor
Çorum Belediyesi İzmir’e hijyen malzemesi ve maske gönderdi
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi İzmir’e hijyen malzemesi ve maske ...
Çorum'da 842 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Çorum'da 842 litre kaçak içki ele geçirildi
Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi han turizme kazandırılıyor 153 yıllık geçmişe sahip Veli Paşa Han’ında restorasyon çalışmaları devam ediyor Çorum Belediyesi tarafından restore ettirilen tarihi han gerek planı ve gerekse mimarı açıdan Osmanlı Dönemi hanlarına örnek teşkil ediyor
YEREL HABERLER Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi han turizme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X