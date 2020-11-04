Sulu tarım sayesinde Çorum'dan ülke ekonomisine 83 milyon lira katkı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sulu tarım sayesinde Çorum'dan ülke ekonomisine 83 milyon lira katkı

İHA

Sulu tarım sayesinde Çorum'dan ülke ekonomisine 83 milyon lira katkı

Çorum'da 110 bin 471 dekar arazide yapılan sulu tarım sayesinde 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 83 milyon Türk Lirası katkı sağlandığı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yapılan yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği belirtildi.
Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih edildiği ifade edilen açıklamada, "Bilindiği gibi Türkiye’de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor" denildi.
Açıklamada görüşlerine de yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu vurguladı.

"83 milyon katkı sağlandı"
Bu kapsamda Çorum’da 1 Nisan 2020 tarihinde başlayan sulama sezonun 30 Ekim 2020 tarihinde tamamlandığını belirten Genel Müdür Yıldız, "2020 yılı sulama sezonunda Çorum ilimiz ve ilçelerimizde toplam 110 bin 471 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Çorum il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 110 bin 471 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 83 milyon TL katkı sağlandı" ifadesini kullandı.

"Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler"
Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Genel Müdür Kaya Yıldız, “Çorum ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmancık’ta koronavirüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Osmancık’ta koronavirüs denetimleri sürüyor
Depremde hayatını kaybeden babaanne ve 4 torunu son yolculuğuna uğurlandı Çorum'daki cenazede gözyaşları sel oldu Cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz da katıldı
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden babaanne ve 4 torunu son ...
Depremde ölen babaanne ve 4 torunu, doğum gününü böyle kutlamış (2)
YEREL HABERLER Depremde ölen babaanne ve 4 torunu, doğum gününü ...
Depremde ölen babaanne ve 4 torunundan geriye doğum günüsü kaldı Depremden geriye mutlu görüntüleri kaldı
YEREL HABERLER Depremde ölen babaanne ve 4 torunundan geriye doğum ...
Depremde ölen babaanne ve 4 torunu, doğum gününü böyle kutlamış
YEREL HABERLER Depremde ölen babaanne ve 4 torunu, doğum gününü ...
Kırkdilim yolunda çalışmalar devam ediyor Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov: “Korona virüs nedeniyle Kırkdilim tünellerindeki çalışmalara hiç ara verilmedi” Çorum Valisi Mustafa Çiftçi: "Kırkdilim'de yapımı devam eden tünellerin tamamı 2021 yılının sonu itibarıyla hizmete girmiş olacak"
YEREL HABERLER Kırkdilim yolunda çalışmalar devam ediyor Karayolları ...
Osmancık OSB kavşağında ıslah çalışması yapılacak
YEREL HABERLER Osmancık OSB kavşağında ıslah çalışması yapılacak
Çorum Belediyesi'nden korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi'nden korona virüs denetimi
İskilip Belediyesi’nden işçilere jest
YEREL HABERLER İskilip Belediyesi’nden işçilere jest
Elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X