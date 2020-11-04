İskilip'te korona virüs denetimi

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, korona virüs tedbirleri kapsamında Çarşamba pazarı’nda denetimlerde bulundu.

Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Eligül, son günlerde artan vakalara dikkat çekerek, kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Kalabalık ortamların en büyük risk grubunu oluşturduğunu hatırlatan Eligül, "Buralarda aldığımız maske, mesafe, hijyen gibi tedbirler virüs ve hastalıkların yayılmasını da engelleyecektir" dedi.



'Kış mevsimi geliyor dikkatli olalım'

Kış mevsimi geldiğinde vücut direnci zayıflarken mevsimsel grip vakalarının arttığına dikkat çeken Eligül, “Ayrıca tüm virüsler hava soğukken insan vücudu dışında daha uzun süre canlı kalabiliyor. Kışın kapalı ortamlarda daha çok bulunuyoruz ve havalandırma imkanları daha kısıtlı. Tüm bu etkenler birlikte değerlendirildiğinde salgının olumsuz bir seyir almasından endişe ediyoruz. Kış dönemine girdiğimiz şu günlerde hemşehrilerimizden alınan tedbirlere daha fazla uymalarını özellikle istirham ediyoruz” diye konuştu.

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