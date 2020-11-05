Çorum heyetinden Ankara ziyaretleri AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu; “Çorum’un marka kentler arasında yer almasını sağlamak için gece-gündüz demeden çalışıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum heyetinden Ankara ziyaretleri AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu; “Çorum’un marka kentler arasında yer almasını sağlamak için gece-gündüz demeden çalışıyoruz”

İHA

Çorum heyetinden Ankara ziyaretleri AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu; “Çorum’un marka kentler arasında yer almasını sağlamak için gece-gündüz demeden çalışıyoruz”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve beraberindekiler, il genelinde yürütülen projelerin değerlendirilmesi ve süreçlerinin hızlanması adına Ankara'da girişimlerde bulundu.
Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan oluşan heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebeti’yi ziyaret etti.
Olumlu geçen görüşmelerde il genelinde yapımı devam eden ulaşım, içme suyu, tarımsal sulama, baraj, gölet ve taşkın koruma yatırımları değerlendirilirken devlet yatırımlarıyla birlikte yeni dönemde Çorum’un hedefleri ve bu süreçte yapılması planlanan yeni yatırımlar konusundaki talepleri heyet tarafından ilgili bakanlıklara iletildi.
Ankara’da gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından bir değerlendirmede bulunan milletvekili Erol Kavuncu, Çorum'u bir adım daha ileri götürmek ve marka kentler arasında yer alması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Son 18 yılda Çorum’da her alanda önemli yatırımlara imza atıldığını vurgulayan Kavuncu, “Müteşebbis ruhu ile Türkiye’de rol model olan Çorum’u daha iyi noktalara taşımak için gayretlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda bugün ziyaretlerde bulunduk. İllerin sanayi, turizm, kentleşme ve daha bir çok hizmet ve yatırım projesine katkı sağlayan DOKAP projesine Çorum dahil edildi. Başta Kırkdilim projemiz olmak üzere ilçe yollarında yatırımlarımız tüm hızıyla sürüyor. Çorum tarım kenti. Bu alanda da birçok projeyi hayata geçirdik ve devam eden projelerimiz bulunuyor. Bu ziyaretlerde şehrimize yapılan ve yapımı devam eden yatırımlar hakkında bilgi vererek taleplerimizi ilettik. Ayrıca Çorum Belediyemizin taleplerini de ilgili yerlere ilettik. Ziyaretlerimiz verimli geçti" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ...
Hayırsever İş adamından belediye'ye kamyonet
YEREL HABERLER Hayırsever İş adamından belediye'ye kamyonet
Çorum'da 2 bin 668 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Çorum'da 2 bin 668 litre kaçak içki ele geçirildi
İskilip'te korona virüs denetimi
YEREL HABERLER İskilip'te korona virüs denetimi
Eski İmar ve İskan Bakanı Samsunlu son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Eski İmar ve İskan Bakanı Samsunlu son yolculuğuna ...
Sulu tarım sayesinde Çorum'dan ülke ekonomisine 83 milyon lira katkı
YEREL HABERLER Sulu tarım sayesinde Çorum'dan ülke ekonomisine 83 ...
Osmancık’ta koronavirüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Osmancık’ta koronavirüs denetimleri sürüyor
Depremde hayatını kaybeden babaanne ve 4 torunu son yolculuğuna uğurlandı Çorum'daki cenazede gözyaşları sel oldu Cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz da katıldı
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden babaanne ve 4 torunu son ...
Depremde ölen babaanne ve 4 torunu, doğum gününü böyle kutlamış (2)
YEREL HABERLER Depremde ölen babaanne ve 4 torunu, doğum gününü ...
Depremde ölen babaanne ve 4 torunundan geriye doğum günüsü kaldı Depremden geriye mutlu görüntüleri kaldı
YEREL HABERLER Depremde ölen babaanne ve 4 torunundan geriye doğum ...
Depremde ölen babaanne ve 4 torunu, doğum gününü böyle kutlamış
YEREL HABERLER Depremde ölen babaanne ve 4 torunu, doğum gününü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X