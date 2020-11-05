Apartmanın havalandırma bölümünde çıkan yangın korkuttu

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir apartmanın havalandırma bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tarım Kredi Kooperatif yanındaki 4 katlı binanın havalandırma bölümünde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havalandırma boşluğunda çıkan yangın cadde üzerinde kısa süreliğine paniğe neden oldu. Yangın binaya yayılmadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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