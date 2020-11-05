Çorum Devlet Tiyatrosu yeniden kapılarını açıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle, yaklaşık 8 aydır kapalı olan Çorum Devlet Tiyatrosu 1314 Kasım tarihlerinde yeniden “perde” diyecek.

Bursa Devlet Tiyatrosu’nun, 2 Perde ve 1 saat 30 dakikalık Büyük Oyunu “Yalan Makinası” 1314 Kasım CumaCumartesi günleri saat 20.00’de Devlet Tiyatro Salonunda tiyatro izleyicileriyle buluşacak.

Vassily Sigarev’in yazdığı, Hüseyin Mevsim’in çevirisini yaptığı ve Murat Ozan’ın yöneteceği, Halil Balkanlar, Berrin Kulya Balkanlar ve Diyar Gönülalçak tarafından sahnelenecek oyunun konusu şöyle: Eli maşalı bir kadın olan Nadya, bezgin ve unutkan kocası Boris’in maaşını sakladığı yeri hatırlaması için gazetede gördüğü ilan üzerine eve bir hipnozcu çağırır. Ve ortalık karışır. Muhteşem bir komedi tiyatro severleri bekliyor.

Biletlere gişelerden, "www.devtiyatro.gov.tr" adresinden ve Sanat Cepte mobil uygulamasından ulaşılabilecek olup Covid19 tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye uygun olarak salonda gereken önlemler alındı.

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