Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Çorumspor: 3 - Eyüpspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Yeni Çorumspor, sahasında Eyüpspor’u konuk etti. Rakibini 30 mağlup eden Yeni Çorumspor bir üst tura yükseldi.



Stat: Çorum Şehir Stadyumu

Hakemler: Tayfun Sarı xx, Birkan Çanakcıoğlu xx, Hüseyin Aycan xx

Yeni Çorumspor: Onur xx, Mehmet Seyfettin xx (Talha dk. 85 ?), Onur Kolay xx (Muhammet dk. 85 ?), Cengiz xxx, Muhammet xx, Yılmaz Can xx (Umut dk. 60 ?) (Kerem dk. 69 x), Mete xx, Mikail xx, Nafican xx, Ertuğrul xx, Sinan xxx (Mert dk. 69 x)

Eyüpspor: Alp x, Muharrem x, Yasin x, Mikail Okyar x (Serdar dk. 46 x), Onur x (Doğancan dk. 46 x), Taha Can x, Metehan x (Berzan dk. 64 x), Mertcan x, Artun x, Muhammet Yeşil x, Uğur x

Goller: Cengiz (dk. 11 ve 62), Sinan (dk. 65) (Yeni Çorumspor)

Sarı Kartlar: Cengiz, Mete Yıldız (Yeni Çorumspor), Taha Can, Muhammet (Eyüpspor)

