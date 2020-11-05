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Hatalı park eden otomobilin etrafındaki kalabalığa gülümseten 'sosyal mesafe' uyarısı

DHA

Hatalı park eden otomobilin etrafındaki kalabalığa gülümseten 'sosyal mesafe' uyarısı


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ÇORUM´da otomobilini hatalı park eden sürücü nedeniyle caddede trafik akışı kilitlendi. Polisten sürücüsünü aradığı otomobilin çevresinde toplanan kalabalığa gülümseten sosyal mesafe uyarısı yapıldı. 
Kentte, Gazi Caddesi'nde hatalı park eden bir otomobil trafik akışını aksattı. Bir halk otobüsü dar yoldan geçemeyince trafik durdu. Caddede araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri sürücüye ulaşmaya çalıştı. 15 dakika sonra gelen sürücü B.K. otomobilini park ettiği caddeden kaldırdı. Bu sırada sürücüler, B.K.´ya korna çalarak tepki gösterdi. Trafik cezası uygulanan B.K. gazetecilere "Reklam arıyorsanız gidin sağı solu çekin, milleti çekin" diye çıkıştı. Caddede hatalı park eden diğer araçlar ise çekici ile otoparka götürüldü. 
Bu sırada caddede oluşan kalabalığa seslenen Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Bünyamin Demir, "Aracı seyrediyorsunuz, sizin sağlığınız daha önemli. Sosyal mesafenizi koruyun. Lütfen arkadaşlar dağılın. Omuz omuza durmuşsunuz, sarılmışsınız birbirinize" uyarılarında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-11-05 19:03:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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