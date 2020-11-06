Bakan Gül: Acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez



Yusuf ÇINAR-Hakan AKGÜN/ÇORUM, (DHA)ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremin ardından sosyal medyadan olumsuz paylaşımlar yapanlarla yıkılan binaların sorumlularına ilişkin hukuki sürecin başlatıldığını belirterek, "Acımız varken, bu acımızı suistimal eden, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez. Beklentimiz bu konuda suçluların hak ettiği cezayı almasıdır" dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum´a gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir´de, depremde çöken Rıza Bey Apartmanı´nın enkazı altında kalarak, hayatını kaybeden Arife Yücel (60) ile torunları Diren (3), Lena (4), Vera (6) ve Feda Yücel´in (10) ailesini ziyaret etti. Yücel ailesinin Bahabay Caddesi´nde bulunan evine taziye ziyaretinde bulunan Bakan Gül, çocuklarını kaybeden Nilay ile Emine Yücel'e başsağlığı dileklerini iletti. Bakan Gül, daha sonra Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın'ı ziyaret etti. Çorum Adliye Sarayı´na geçen Bakan Gül, burada Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca ile görüştü ve adliyenin yanına yapılması planlanan ek bina için onay verdi.

`SORUŞTURMANIN ARDINDAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI´

Adliye çıkışında açıklama yapan Bakan Gül, İzmir depreminin ardından sosyal medya hesaplarından olumsuz paylaşımlar yapan kişilerin ve yıkılan binaların sorumlularının hak ettiği cezayı alacağını ifade etti.

Depremin ardından hukuki süreçlerin başladığını belirten Bakan Gül, "Acımız varken bu acımızı suistimal eden, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez. Hukuk bunun için var, bununla ilgili Cumhuriyet savcılıkları harekete geçmiştir. Türkiye´nin farklı yerlerinde bu konuyla ilgili çalışmalar yapıldı ve gereken hukuki süreçler de başladı, bununla ilgili 3 tutuklama oldu. Süreç yargı mercileri tarafından takip ediliyor. Hiç kimsenin, bir şehre veya kişilere hareket etme hakkı yoktur. Beklentimiz bu konuda suçluların hak ettiği cezayı almasıdır. Bunu da yapacak olan yargı mercileridir, bizler de takip ediyoruz. Binalarla ve sorumlularla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Bu konuyla ilgili de gelişmeleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu süreçte yargı mercileri tarafından deliller tespit edilerek, bağımsız bir mecrada süreç işlemektedir, takip edilmektedir. Hepimizin beklentisi de adaletin yerini gecikmeden bulmasıdır" diye konuştu.

`YARALARIMIZI BERABER SARACAĞIZ´

İzmir´de büyük bir acının yaşadığını kaydeden Bakan Gül, "83 milyonun gözyaşı ve sevinci bir, üzüntümüz, kederimiz de birdir. Yaralarımızı da beraber saracağız. Yine millet ve devlet olarak kenetlenerek, yaralarımızı sarma zamanındayız. Ders almak, tedbir almak ve tüm işlemleri yapmak hepimizin sorumluluğudur. Arama kurtarma ekiplerimiz, enkazda büyük bir mücadele ediyor, bir canı daha kurtarmak için gayret gösteriyor. Kendilerine canıgönülden teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Politika Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR, Hakan AKGÜN

2020-11-06 17:08:37



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