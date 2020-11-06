Enişte-kayınbirader kovalamacasında kaza: 1 yaralı



Yusuf ÇINAR/ÇORUM (DHA)ÇORUM´da tartışan enişte ve kayınbirader arasında trafikte otomobillerle kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında birbirleriyle çarpışan otomobiller, savrulup park halindeki 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Buharaevler Mahallesi´nde sabah saatlerinde kayınbirader ve enişte oldukları öne sürülen Murat Y. ile Ömer Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Y., otomobiline binerek, uzaklaşmak istedi. Ömer Ö. de aracıyla Murat Y.´nin peşine düştü. Kovalamaca sırasında Ömer Ö. ve Murat Y.´nin otomobilleri çarpıştı. Savrulan otomobiller caddede park halindeki 3 araca daha çarptı. Kazaya karışan araçlardan biri hızla uzaklaştı.

Kazada otomobillerden kopan parçalar etrafa saçılırken, yön levhasını deviren bir otomobilin yerinden çıkan motoru yaya geçidine düştü. Kaldırım kenarındaki 2 çöp konteyneri de devrildi. Kazada sürücü Murat Y. yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Murat Y., hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, kaçan Ömer Ö.´yü yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-11-06 17:57:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.