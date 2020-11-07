İzmir'deki deprem sonrası destekler sürüyor

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İzmir'de yaşanan deprem sonrasında Çorum'un Sungurlu ilçesinde başlatılan kampanyaya destekler devam ediyor.

Sungurlu Belediyesi tarafından İzmir'de yaşanan deprem sonrası mağdur olan depremzedeler için başlatılan kampanyaya destekler sürüyor. Kampanyanın hafta sonu ve Pazartesi günü saat 17.00'a kadar devam edeceği bildirilirken, kampanya dahilinde tüplü ısıtıcı, piknik tüpü, çadır matı, aydınlatma, kamp sandalyesi ve masası, tek kullanımlık havlu, hijyen kiti, kolonya, dezenfektan ve atıştırmalık gıda kabul edileceği kaydedildi.

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