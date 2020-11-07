Sungurlu'da korona virüs denetimi

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çorum'un Sungurlu ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor.

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs kapsamında alınan tedbirler sıklıkla uygulanıyor. Kaymakam Fatih Görmüş de ilçedeki korona virüs denetimlerine katıldı. Korona virüs bulaş hızının en aza indirilmesi ve yaylım hızının azaltılması gerektiğini kaydeden Kaymakam Görmüş, maske, hijyen ve mesafe konularında uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.