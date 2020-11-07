İlçede 1 liradan satılan halk ekmek yoğun ilgi gördü Belediye halk ekmek satışına başladı

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Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından uygulamaya geçirilen 'Halk Ekmek' satışları, vatandaştan yoğun ilgi görürken takdir de topladı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde gerçekleşen ekmek zammına tepki gösteren Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ‘Vatandaşlarımızın zamlar altında ezilmesine daha fazla göz yumamayız’ diyerek halk ekmek satışını başlattı. Sabahın erken saatlerinde Atatürk meydanında ve Di çayı üzerinde bulunan zabıta noktasında başlayan ekmek satışı yoğun ilgi gördü.

Ekmek almaya gelen vatandaşlar Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e teşekkür etti.

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