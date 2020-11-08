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İzmir’e giden AFAD ekibi Çorum’a döndü

İHA

İzmir’e giden AFAD ekibi Çorum’a döndü

İzmir'de meydana gelen depremin ardından aramakurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye giden AFAD ekibi çalışmaların tamamlanmasının ardından Çorum’a döndü.
30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğünde depremin ardından Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için 5 kişiden oluşan ekip bölgeye gitmişti. Bayraklı ilçesinde Doğanlar Apartmanı enkazında çalışma yapan AFAD ekibi, çok sayıda yaralının kurtarılmasında görev aldı. Arama kurtarma ekibi Çorum’a dönerken Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında AFAD Şube Müdürü Nihat Köse başkanlığında 3 kişiden oluşan ekip ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi’nin çalışmaları nedeniyle bölgedeki görevlerine devam ediyor.
Bölgedeki çalışmalar hakkında İl AFAD Müdürü Elvan Kaya’ya sunum yapan ekip, İzmir halkının misafirperverliğinden etkilendiklerini, tüm ekpleri kahraman edasıyla bağırlarına bastığını belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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