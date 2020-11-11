Bayat’ta fidan dikimi

Milli Ağaçlandırma Seferberlik Günü “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” kampanyası kapsamında Çorum’un Bayat ilçesinde 300 fidan toprakla buluştu.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 11 Kasım'da 81 il ile aynı anda Bayat ilçesinde de fidanlar toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının "83 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Yatukcu mahallesinde belirlenen alanda 300 fidanın dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikim törenine Kaymakam Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Orman İşletme Müdürü Soner Özdemir, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için çalıştıklarını belirterek, “Hayat, çevremiz yeşil olduğunda ve ağaçlarla dolduğunda daha güzel olur. Geçen yıl ilki gerçekleştirilen Milli ağaçlandırma Günü kutlaması uluslar arası bir etkinliğe dönüştü. 11'inci ayın 11'i saat 11.11’de dünyada 30’dan fazla ülke aynı anda Türkiye ile birlikte Türkiye’nin koordinesinde ‘Geleceğe nefes, dünyaya nefes’ sloganıyla fidan dikimini gerçekleştirdi” dedi.

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