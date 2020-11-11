Diyanet gençlik hatıra ormanına 45 fidan dikildi

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’Geleceğe Nefes’ Ağaçlandırma Projesi kapsamında Osmancık Müftülüğü tarafından Diyanet Gençlik Hatıra Ormanında 45 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası çerçevesinde Osmancık İlçe Müftülüğü personeli geçen yıl oluşturulan Diyanet Gençlik Hatıra Ormanında 45 fidanı toprakla buluşturdu.

Müftülük personeli dikimini gerçekleştirdikleri fidanlara ilk can suyunu verdiler.

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