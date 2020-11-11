Hollandalı büyükelçiden ÇORBİS projesine tam not Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: “Bisikletin sadece sporda değil ulaşımda da aktif olarak kullanılmasını istiyoruz” Hollanda Ankara Büyükelçisi Marjanne Kwaastenıet: “Yeni yollara bisiklet yolu yapılması kararı cesurca bir karar”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hollandalı büyükelçiden ÇORBİS projesine tam not Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: “Bisikletin sadece sporda değil ulaşımda da aktif olarak kullanılmasını istiyoruz” Hollanda Ankara Büyükelçisi Marjanne Kwaastenıet: “Yeni yollara bisiklet yolu yapılması kararı cesurca bir karar”

İHA

Hollandalı büyükelçiden ÇORBİS projesine tam not Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: “Bisikletin sadece sporda değil ulaşımda da aktif olarak kullanılmasını istiyoruz” Hollanda Ankara Büyükelçisi Marjanne Kwaastenıet: “Yeni yollara bisiklet yolu yapılması kararı cesurca bir karar”

“Türkiye’nin Yeşil Hikayeleri” programı kapsımda Çorum’a gelen Hollanda Ankara Büyükelçisi Marjanne Kwaastenıet, geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen ÇORBİS projesini inceledi.
Şehirde bisiklet kültürü ve sağlıklı yaşam için sporun yaygınlaştırılması amacıyla Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilen akıllı bisiklet sistemi (ÇORBİS), Büyükelçi Kwaastenıet’ten tam not aldı. Kadeş Barış Meydanı’ndaki ÇORBİS istasyonunu gezen Kwaastenıet, proje hakkında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan bilgi aldı. İncelemelerin ardından iki öğrenciye bisiklet hediye eden Hollandalı diplomat, daha sonra bisiklete binerek meydanda tur attı.

"Bisiklet yolları yapacağız"
ÇORBİS ile Çorum’da bisiklet kullanma alışkanlığını artırdıklarını dile getiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Şu anda 50 bisikletimiz, 8 istasyonumuz, 96 park yerimizi var. Tüm mahallelerden talep geliyor. Pandemi süreci olması nedeniyle hijyen noktasında gerekli önlemler alındı. Önümüzdeki süreçte gelen talepler doğrultusunda hem bisiklet, hem durak hem de istasyon sayımızı artıracağız. Daha önce bisiklet yolları konusunda bir çalışma yapılmadığı için problem yaşıyoruz. Bundan sonra yapılacak olan her yola bisiklet yolu da yapılması için karar aldık” dedi.

"Projemiz ayrı bir heyecan getirdi"
Hollanda’da olduğu gibi Çorum’da bisikletin bir yaşam kültürü haline dönüşmesini arzu ettiklerini dile getiren Aşgın, “Bisikletin sadece sporda değil ulaşımda da aktif olarak kullanılmasını istiyoruz. Halkımızın yoğun ilgi ve talebi bizi cesaretlendiriyor. Önümüzdeki süreçte bu tür yatırımları, yol ağlarını çoğaltacağız. 8 kilometre bisiklet yolumuz. Daha önce bu hiç düşünülmemiş. Özellikle gençler arasında bu projemiz ayrı bir heyecan getirdi şehre” dedi.

"Hollanda da bisiklet günlük hayatın bir parçası"
Hollanda Büyükelçisi Marjanne Kwaastenıet, Çorum’da yeni yapılacak yollara bisiklet yolu yapılması kararının cesurca olduğunu söyledi.
Hollanda’da 17 milyon kişi yaşarken 22 milyon bisiklet bulunduğuna dikkat çeken Kwaastenıet, “Bu kadar çok bisiklete binen olduğu için otomobille daha az kilometre yapıyoruz. Belçika’da da yaşadım. Kıyaslama yaparsak Hollandalılar kişi başı 7 bin kilometre otomobille daha az seyahat ediyorlar. Çünkü hep bisiklete biniyorlar. Hollanda da bisiklet günlük hayatın bir parçası. Hollandalılar dışarı çıktığında bir yere gideceğinde bisikleti kullanıyor. Hollanda da bisiklet alt yapısı çok fazla. Bu çok önemli. Bisiklet yolu yapmaya karar verdiyseniz bu gerçekten cesur bir karar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da engelli eğitim merkezleri eğitime başladı
YEREL HABERLER Çorum'da engelli eğitim merkezleri eğitime başladı
Diyanet gençlik hatıra ormanına 45 fidan dikildi
YEREL HABERLER Diyanet gençlik hatıra ormanına 45 fidan dikildi
Sungurlu’da 500 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Sungurlu’da 500 fidan toprakla buluştu
Bayat’ta fidan dikimi
YEREL HABERLER Bayat’ta fidan dikimi
Kasadan sarkan battaniye kamyoneti alev topuna çevirdi Egzoz ile temas eden battaniye seyir halindeki kamyonette yangına sebep oldu
YEREL HABERLER Kasadan sarkan battaniye kamyoneti alev topuna ...
Hollanda Büyükelçisinden 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasına destek Küreği eline alan büyükelçi fidan dikti Hollanda laleleri de toprakla buluşacak ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası çerçevesinde Çorum’da 38 bin fidan toprakla buluşturuldu Fidan dikim törenine Hollanda Büyükelçisi Marjanne Kwaastenıet de katıldı
YEREL HABERLER Hollanda Büyükelçisinden 'Geleceğe Nefes Ol' ...
Sungurlu Adalet Ormanı'na 200 fidan dikildi
YEREL HABERLER Sungurlu Adalet Ormanı'na 200 fidan dikildi
Sungurlu’da ekmeğin fiyatı 1,50 liraya düşürüldü Belediye halk ekmek çıkardı, ilçede ekmek fiyatları düştü
YEREL HABERLER Sungurlu’da ekmeğin fiyatı 1,50 liraya ...
Çorum, Türkiye’nin yeşil hikayelerinde Proje kapsamında Hollanda Büyükelçisi Marjanne De Kwaastenıet Çorum'a gelecek
YEREL HABERLER Çorum, Türkiye’nin yeşil hikayelerinde Proje ...
Çomar barajına ikinci bağlantı yolu açıldı
YEREL HABERLER Çomar barajına ikinci bağlantı yolu açıldı
Guinnes Ormanı’ndaki fidanlar büyüyor Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, "Bir saatte en fazla fidan dikme" rekorunun kırıldığı Çorum'da 303 bin 150 fidan toprakla buluşturulmuştu 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekoru, Çorum'da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen 303 bin 150 fidanla Türkiye adına tescil ettirildi
YEREL HABERLER Guinnes Ormanı’ndaki fidanlar büyüyor Tarım ve Orman ...
DSİ mühendisleri tarımsal sulama taleplerini inceledi
YEREL HABERLER DSİ mühendisleri tarımsal sulama taleplerini inceledi
Osmancık'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Osmancık'ta uyuşturucu operasyonu
Osmancık’ta 10 Kasım töreni
YEREL HABERLER Osmancık’ta 10 Kasım töreni
YEPAŞ’tan Çorumlu esnafa indirim müjdesi
YEREL HABERLER YEPAŞ’tan Çorumlu esnafa indirim müjdesi
Kargı'da 10 Kasım töreni
YEREL HABERLER Kargı'da 10 Kasım töreni
Sungurlu’da 10 Kasım törenleri
YEREL HABERLER Sungurlu’da 10 Kasım törenleri
İskilip’te 10 Kasım anma töreni
YEREL HABERLER İskilip’te 10 Kasım anma töreni
Bayat’ta 10 Kasım anma programı
YEREL HABERLER Bayat’ta 10 Kasım anma programı
Karantinaya uymayan 2 kişi yol kontrolünde yakalandı Evde izole olması gerekirken Çorum’da yakalanan 2 şahıs yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Karantinaya uymayan 2 kişi yol kontrolünde ...
Sosyal medyayı yardımlaşma platformuna çevirdiler 3 bin 500 kişinin yeraldığı grup üyeleri bir yılda 741 ihtiyaca cevap verdi
YEREL HABERLER Sosyal medyayı yardımlaşma platformuna çevirdiler 3 ...
Çorum’da soya fasulyesi üretiminin teşvik edilmesi ve destek verilmesi için çağrı Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat: “Çorum’da soya fasulyesi üretimi teşvik edilmeli" “Soya fasulyesi üretimini artırılırsa hem ülke hem Çorum ekonomisine büyük katkılar sağlar”
YEREL HABERLER Çorum’da soya fasulyesi üretiminin teşvik edilmesi ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X